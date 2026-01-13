El transporte de viajeros en la provincia de A Coruña registra una nueva jornada de huelga con paro «total»

Trabajadores y trabajadoras del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña están secundando este martes una nueva jornada de paros para exigir «avances» en la negociación del convenio colectivo, con un «paro total» por parte de los mismos, según las centrales sindicales. «Como en la jornada de ayer», ha asegurado a Europa Press el representante de CIG Transportes, Ernesto Rei, en un contexto con prácticamente sin autocares y con piquetes informativos, pero sin incidentes.

Se trata de unos paros convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con la que se abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de paro los días 16, 19, 20 y 23 de enero.

Los sindicatos denuncian el «inmovilismo» de la patronal de cara a la negociación del citado convenio, en el que esta parte demanda mejoras salariales y laborales, y han advertido que si no hay acercamiento de las posturas los trabajadores y trabajadoras están convocadas a huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

En este sentido, inciden en que el principal motivo es la existencia de un convenio «desfasado» y «paralizado» desde hace cuatro años.

POSTURA DE LA XUNTA

En este contexto, y sin contactos entre patronal y representación sindical, la Dirección Xeral de Mobilidade remarca que es un conflicto entre trabajadores y empresas. También se remite a la publicación de unos servicios mínimos que en la jornada de hoy, hasta las 9.00 horas, fue del 21% en los contratos afectados, apunta. En el escolar, añade que, con datos a las 10.00 horas, era del 51 por ciento.

Por otra parte, precisa que solicitó a la Delegación del Gobierno la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos».

«También en el ámbito de sus competencias, la Dirección Xeral de Mobilidade inspecciona el cumplimiento de los servicios mínimos con presencia de inspectores en todas las estaciones de autobuses afectadas y haciendo seguimiento de todos los servicios que deben prestarse, tanto de transporte regular como escolar».

«En el caso de que se detecten incumplimientos por parte de las empresas, se iniciarán los procedimientos sancionadores que correspondan«. Además, ofrece la «capacidad mediadora» del Consello Galego de Relacións Laborais, «a disposición de las partes en cuanto lo soliciten».

INICIATIVAS DEL PSDEG

Por su parte, el diputado socialista en el Parlamento gallego Aitor Bouza urge medidas. «En los últimos días, volvimos a ver como usuarios del transporte por carretera quedaban tirados en el caso de la línea Ferrol- A Coruña».

«No es la primera vez«, señala para avanzar iniciativas en el Parlamento gallego para exigir a la Xunta «medidas para que no pueda ocurrir». «No solamente ocurre en Ferrol«, advierte para insistir en problemas de saturación en autocares y para denunciar la ausencia de «buses de refuerzo».