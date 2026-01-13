El PSdeG reclamará en el Parlamento de Galicia un «transporte digno» entre A Coruña y Ferrol

El PSdeG reclamará en el Parlamento de Galicia «condiciones dignas» para la línea de autobús entre A Coruña y Ferrol tras denunciar el parlamentario Aitor Bouza que «en los últimos días, usuarios y usuarias» del transporte público por carretera «quedaron tirados en las propias estaciones».

«Desde el Partido Socialista no vamos a quedar callados ante esta situación que se produce, que por desgracia no es la primera vez que ocurre», señala el diputado, que ha avanzado que registrarán «de forma inmediata iniciativas en el Parlamento gallego para exigirle a la Xunta que ponga medidas encima de la mesa».

Bouza apunta que esto no solo se produce en las propias ciudades de A Coruña y Ferrol, sino también en las paradas intermedias. «Cuando llega el bus al lugar donde está la parada, al estar lleno, no puede subir nadie, o directamente en otros casos ya ni pasa el propio bus, porque va de forma directa al estar absolutamente lleno», lamenta.

El parlamentario socialista denuncia que no se ponen complementos ni buses de refuerzo y avanza que su formación exigirá «de forma inmediata» al Gobierno de la Xunta que aplique todos los mecanismos que tenga a su mano para corregir esta situación y que no vuelva a ocurrir».

«Si tienen que establecer un plan de refuerzo, que lo hagan, si tiene que hacer inspecciones para que no vuelva a ocurrir, que las hagan», insiste Bouza, que pide que se garantice que el servicio interurbano entre A Coruña y Ferrol cumpla con esos criterios de regularidad, de fiabilidad y también de accesibilidad.

Por último, exigirán también que la Xunta «de cuentas a través de un informe de cuáles son las causas que provocan estas deficiencias» y preguntarán si se adoptó alguna medida correctiva y también sancionadora contra la empresa que lleva a cabo el servicio.