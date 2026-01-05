ADOS agasaja a los donantes con una porción de roscón de Reyes

La iniciativa “Dona Sangre. El mejor regalo” culmina esta semana con visitas hasta una treintena de ayuntamientos gallegos.

Todas las personas que acudan a donar sangre este lunes 5 de enero, víspera del Día de Reyes, recibirán una porción del tradicional roscón propio de esta festividad, con el que la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) quiere agasajar a los donantes de sangre. Un año más, la Agencia quiere mostrar su reconocimiento y poner en valor la labor de los donantes de sangre que, con su compromiso y solidaridad, contribuyen al sostenimiento de la intensa labor asistencial de los centros sanitarios.

Gracias a la contribución solidaria de los donantes de sangre, fue posible llevar a cabo, diariamente, una media de 800 intervenciones quirúrgicas, un trasplante de órganos y atender 2.800 urgencias. La elevada participación de los donantes, a lo largo del pasado año 2025, posibilitó que los hospitales gallegos llevarán a cabo con normalidad su

actividad asistencial y que muchas personas habían solucionado su problema de salud y, mismo, salvarán su vida.

Mantener la participación

La Agencia recuerda la importancia que tiene contar con una adecuada participación de la ciudadanía en las campañas de donación de sangre ya que, diariamente, son precisas más de 400 donaciones para garantizar un adecuado abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales gallegos. Esta necesaria participación se hace aún más precisa en períodos vacacionales, como la Navidad.

La campaña “Dona Sangre. El mejor regalo” que finaliza esta semana, aportara esta semana hasta una treintena de ayuntamientos gallegos. La participación de los donantes resulta especialmente relevante porque este período del año coincide con un aumento de la gripe y enfermedades víricas respiratorias. Esta circunstancia repercute en las reservas de los distintos grupos sanguíneos, puesto que estas dolencias impiden la donación hasta la recuperación de la persona afectada.

Facilidades para donar

Con el objetivo de incrementar la participación de los donantes en esta recta final de la campaña de Navidad, las unidades móviles de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre, efectuarán los siguientes desplazamientos:

DATA DESPRAZAMENTOS Luns 5 de xaneiro Fene, Zona Cuatro Caminos e Barrio Los Rosales (A Coruña), Bertamiráns (Ames), Área Central-Fontiñas (Santiago), Ronda das Fontiñas e Barrio La Milagrosa (Lugo), Barrio O Couto (Ourense), Bueu e Barrio Balaídos e Barrio Residencial Navia (Vigo). Mércores 7 de xaneiro Carral, Miño, Corcubión, Arzúa, Alameda (Santiago), Praza Maior (Lugo), Rúa do Paseo (Ourense), Baiona, Guizán e Zona Ferraría (Pontevedra). Xoves 8 de xaneiro As Pontes, Cerceda, Barrio das Conchiñas e Cantón-Obelisco (A Coruña), Pobra do Caramiñal, Viveiro, Barrio o Possío (Ourense), O Rosal, Zona Ferraría (Pontevedra) e Tomiño. Venres 9 de xaneiro Arteixo, Betanzos, O Burgo (Culleredo), Noia, A Picota (Mazaricos), Chantada, Lalín, A Guarda, Marín e Redondela. Sábado 10 de xaneiro Arteixo, Betanzos, Noia, Lalín e Redondela

Para más información, ADOS dispone del sitio web: ados.sergas.gal, las redes sociales, y el teléfono gratuito: 900 100 828, para resolver cualquier duda relacionada con la donación de sangre o conocer la fecha de los desplazamientos de las unidades móviles.