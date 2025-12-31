La reserva de los embalses gallegos cierra el año en el 65%

La reserva de los embalses gallegos se sitúa en 2.401 hectómetros cúbicos a cierre de 2025, lo que supone el 64,6% de su capacidad, casi dos puntos más que la semana anterior. Así figura en los datos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica este martes, en donde se observa un aumento de 67 hectómetros cúbicos respecto a hace siete días.

Por cuencas, la de Miño-Sil, la más caudalosa, se eleva a 1.891 hectómetros cúbicos, el 62,4% de su capacidad. Está por encima del dato a cierre de 2024 y de la media de la última década.

En el caso de Galicia Costa, los embalses se sitúan en 510 hectómetros cúbicos, el 74,6% del total. Supone menos que la cifra con la que terminó 2024, pero está por encima de la media de los últimos 10 años.

Las precipitaciones han sido abundantes en la última semana en la vertiente mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente atlántica. La máxima se produjo en Valencia con 102,9 litros por metro cuadrado.

La reserva hídrica de España se encuentra el 56,3% de su capacidad total, 9,4 puntos más que hace un año y 14,6 puntos más que la media de la década. En total, los embalses almacenan 31.546 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, tras el incremento de 452 hm3 (el 0,8 % de la capacidad total de los embalses) de la última semana.

Por encima del 50 % se encuentran la cuenta de Tinto, Odiel y Piedras (85,6%); cuencas internas de Cataluña (76,8%); cuencas internas del País Vasco (81%); la cuenca del Cantábrico oriental (76,7%); Galicia costa (74,6%); Miño-Sil (62,4%); Tajo (63%); Guadiana (60,4%); Ebro (57%); Cantábrico occidental (56,9%); Duero (56%) y Júcar (50,8%).

Las cuencas con la reserva por debajo del 50% de su capacidad están Guadalete-Barbate (45,5%); Guadalquivir (46,2%); Cuenca Mediterránea andaluza (46%) y Segura (24,6%).