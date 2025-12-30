El CIMIX de Narón se integrará en el Sistema gallego de centros museísticos

Compartir Facebook

La Xunta ha avalado este lunes un acuerdo para la creación y calificación del Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia, gestionado por el Ayuntamiento de Narón.

En concreto, el centro pasará a integrarse en el Sistema gallego de centros museísticos, gracias a su «contribución en la difusión y puesta en valor de un testimonio significativo de la evolución de las actividades industriales en Galicia».

De ese modo, la Xunta ha trasladado que esta nueva incorporación se sumará a la red de 96 espacios reconocidos, entre los cuales se encuentran otros tres centros de interpretación del patrimonio cultural: el de la Fundación Legar en Quiroga; el de la Torre de Hércules, en A Coruña; y el del Muíño do Pan de Baamonde.