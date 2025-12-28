El Racing jugará sus partidos como local en A Coruña por una invasiòn de carabelas portuguesas en A Malata

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La junta directiva del Racing de Ferrol ha solicitado jugar temporalmente sus encuentros , como local, en el estadio de Riazor, en A Coruña, debido a una plaga repentina de carabelas portuguesas detectadas en el césped de A Malata.

Se espera que pasado este día 28 la junta directiva convoque una rueda de prensa para dar cuenta sobre las gestiones realizadas y la respuesta del Deportivo y la autorización de la Federación,

Por su parte, técnicos municipales están preparando un informe para sacar a concurso un contrato urgente con una empresa especializada.