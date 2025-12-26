Valdoviño aprueba la ampliación de horarios de la hostelería en la noche de Fin de Año

Los establecimientos interesados en acogerse a la medida deberán comunicarlo previamente.

Los locales de hostelería de Valdoviño podrán ampliar horarios de apertura en la noche de 31 de diciembre a 1 de enero. Un año más, el Ayuntamiento aprobaba la medida en respuesta a la petición realizada por varios establecimientos.

Esa ampliación será de 2 horas sobre los horarios generales de cierre establecidos en las correspondientes licencias y/o permisos para el desarrollo de la actividad, cumpliendo siempre la normativa referente a aforos y seguridad.

Los negocios que deseen acogerse a la medida deberán comunicarlo previamente -antes de 30 de diciembre – en el registro general de la casa consistorial o a través de la sede electrónica.