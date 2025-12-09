Galicia alcanza el 52 % de cobertura de vacunación frente a la gripe en la población infantil

Galicia alcanza ya el 52 % de la cobertura de vacunación frente a la gripe en la población infantil. Un total de 2.104 niñas y niños de entre 6 meses y 11 años se inmunizaron en las jornadas extraordinarias de vacunación organizadas los pasados días 5 y 6 de diciembre en los hospitales del Servicio Gallego de Salud.

En esta convocatoria extraordinaria, en los hospitales comarcales se vacunó a los niños y niñas el viernes por la tarde de 16 a 20 horas. El resto de hospitales públicos vacunaron el viernes en ese horario y, la mayores, en la jornada del sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Así, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña se vacunó un total de 137 chicos; en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, 91; en el de Lugo, 213; en el de Ourense, 148; en el de Santiago de Compostela, 648; en el de Pontevedra, 218, y en el de Vigo, 325.

Por lo que respeta a los hospitales comarcales, en el de Barbanza, se vacunaron 79 chicos; en el de la Mariña, 60; en el de Monforte de Lemos, 55; en el del Barco de Valdeorras, 14; en el de Verín, 22; en el del Salnés, 73; y en el hospital Virgen de la Xunqueira de Cee, 21.

Las jornadas extraordinarias de vacunación de los días 5 y 6 de diciembre se suman a las celebradas el fin de semana anterior, en que habían sido convocadas para ser inmunizadas las personas de entre 60 y 69 años. Con estos refuerzos de la vacunación a Consellería de Sanidad busca incrementar la protección de la población de Galicia ante ala gripe, que se encuentra ya en fase epidémica con tendencia creciente desde hay ya varias semanas.
 
 

