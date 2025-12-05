O Belén mecanizado da Solaina abre en Narón coincidindo co acendido do Nadal

O barrio da Solaina contará desde este venres 5 de decembro, co seu Belén mecanizado en funcionamento. Trátase dunha das citas máis tradicionais do Nadal en Narón, que mantén vivo o legado de ‘Juanito’, o veciño que durante anos traballou en tranvías e que deixou como herdanza esta montaxe tan singular.
A apertura ao público do Belén coincide co acendido da árbore e da iluminación de Nadal, que terá lugar este venres a partir das 19:00 horas na Residencia de Piñeiros, e conta co apoio do Concello que decorou o exterior do espazo con iluminación festiva e cunha estrela de Nadal que sinala a entrada ao Belén.
No interior, a montaxe destaca polas súas figuras en movemento, entre as que se atopan os Reis Magos sobre os seus camelos, un muíño en funcionamento, varios pastores e outras escenas tradicionais. As pequenas lagoas artificiais inclúen peixes de cores, un detalle que adoita chamar a atención de nenas e nenos.
A exposición, que poderá visitarse todos os días da semana, entre as 10.00 e as 22.00 horas, permanecerá aberta ata o próximo 7 de xaneiro. O Belén da Solaina repite así como un dos puntos de encontro máis populares das festas no barrio.