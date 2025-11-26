A obra teatral “Neura”, adiada ao 5 de decembro en Neda

Cambios na programación cultural desta semana. O Concello de Neda adía ao venres 5 de decembro, a partir das 20:30 horas, a obra teatral “Neura”, que pechará o programa municipal “Tempo para o teatro”. Motivos de forza maior da compañía De ste xeito obrigan a pospor o espectáculo, que aborda, en clave de comedia, o tema da saúde mental “iso si, con minúsculas”.
As persoas que xa adquiriron a entrada non terán que cambiala se queren desfrutar da peza teatral na nova data. En caso contrario, devolveráselles a cantidade aboada na biblioteca municipal entregando o seu billete
A obra, protagonizada por Stephy Llaryora e Sergio Macías, conta a historia de dous “ex” que, por circunstancias da vida, volverán poñer a proba a compatibilidade das súas neuras e loucuras cotiás. E farano, tras evolucionar por separado e pasar por diferentes terapias e pseudoterapias.
Esta comedia romántica chega á localidade da Rede Cultural da Deputación da Coruña. As entradas poden reservarse ou mercase por 2 euros na biblioteca municipal.