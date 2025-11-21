Neda abre inscripción en un cursillo para personas que cuidan de familiares con Alzhéimer

21 noviembre, 2025

El Ayuntamiento de Neda programa en la primera semana de diciembre dos charlas de formación especializada en alzhéimer y otras demencias. Se trata de una iniciativa, impulsada por Afal Ferrolterra y la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, para detectar síntomas tempranos de esta enfermedad, y aprender técnicas de apoyo para la autonomía de las personas afectadas. Para participar habrá que anotarse, llamando al teléfono 981370692.

El cursillo se desarrollará el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, de 11 a 13 horas, en el Centro Cívico de Neda. La propuesta va dirigida al conjunto de la población, no obstante, estará especialmente indicada para cuidadores informales, es decir, vecinos que se ocupan del cuidado de sus familiares mayores con deterioro cognitivo, de personas con alzhéimer u otras demencias, o bien con otro tipo de dependencia.

En la primera entrega, el equipo de la asociación hablará sobre la sintomatología, las fases del alzhéimer, y las terapias no farmacológicas para mejorar la calidad de vida. Además pondrá el foco en las señales de alerta. La segunda jornada se centrará en las movilizaciones y transferencias del paciente, con consejos prácticos para su bienestar y más el de la persona cuidadora.

Para asistir hace falta apuntarse en el teléfono indicado con anterioridad o escribiendo un correo electrónico a mariagarcia@alzheimerferrolterra.com. La actividad, que  es totalmente gratuitamente, está financiada por la Mancomunidad y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Neda.

