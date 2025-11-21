El ciclo de teatro de títeres Festea presenta en Ferrol «A danza dos medos»

A compañía Teatro Escena chega este sábado ás 18:30 horas á Capela do Torrente Ballester coa obra A danza dos medos. Trátase dunha proposta para público infantil, a partir de cinco anos de idade.
Dirixida por Jorge Rey, conta a historia dos medos máis simpáticos e divertidos que se poidan imaxinar, que xogan entre eles para contar historias e convidar aos espectadores a descubrir as emocións e os desexos que as personas teñen nas diferentes etapas da súa vida. O nacemento, a infancia, a adolescencia, e por suposto, a vellez estarán habitados por persoeiros extraordinarios, monicreques de moitas formas e técnicas, para darlle vida a A danza dos medos.
O elenco está formado por Luis Iglesias (que tamén é o compositor da obra), Lara Pouso, Olalla Suárez, Adela Bertolo, Carlota Rojo e Martín Blanco. A obra forma parte da 10ª edición do ciclo gratuíto de teatro de monicreques e obxectos dirixido á infancia FESTEA, que se prolongará ata o vindeiro 30 de novembro.
Este ciclo pertence á Rede de Festivais Internacionais de Teatro de Títeres e Obxectos de Outono.