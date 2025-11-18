O ciclo municipal “Tempo para o Teatro” trae a Neda a obra “Vitória” de Iria Pinheiro

18 noviembre, 2025 Dejar un comentario 227 Vistas

Xa se poden mercar na biblioteca municipal de Neda as entradas para o segundo espectáculo de Tempo para o Teatro. Tras a boa acollida brindada a “Testosterona”, o Concello programa este venres, a partir das 20:30 horas, na Casa da Cultura, a representación de “Vitória”

Trátase dunha peza autobiográfica, protagonizada por Iria Pinheiro, co acoso sexual na industria televisiva como tema central. A obra, co subtítulo “retrato dunha denuncia”, baséase no proceso xudicial que seguiu á denuncia interposta pola recoñecida actriz e dramaturga por acoso sexual e laboral continuado contra o director do programa de televisión no que traballaba.

Apuntan dende a compañía que “Vitória”, cuxo elenco completan Salvador del Río e Victoria Pérez, reconstrúe a historia que vai desde 2017 a 2023, intercalando a documentación xudicial do proceso, que acabou coa absolución do acusado, co xogo e coa ironía propios do cabaré.

A veciñanza que queira asistir á función pode reservar e mercar as súas localidades, ao prezo de 2 euros, na biblioteca municipal (horario, de luns a venres, de 9 a 13 e de 17 a 20 horas). A obra, incluída no programa municipal “Tempo para o teatro”, chega á nosa localidade co 25N á volta da esquina, e co apoio da Rede cultural da Deputación da Coruña.

Lea también

Abierta en Neda la inscripción en el taller “Autoconocimiento para una vida sana” con motivo del 25N

El Ayuntamiento de Neda organiza, en el marco de su programación especial con motivo del …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *