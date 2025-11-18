O ciclo municipal “Tempo para o Teatro” trae a Neda a obra “Vitória” de Iria Pinheiro

Xa se poden mercar na biblioteca municipal de Neda as entradas para o segundo espectáculo de Tempo para o Teatro. Tras a boa acollida brindada a “Testosterona”, o Concello programa este venres, a partir das 20:30 horas, na Casa da Cultura, a representación de “Vitória”.
Trátase dunha peza autobiográfica, protagonizada por Iria Pinheiro, co acoso sexual na industria televisiva como tema central. A obra, co subtítulo “retrato dunha denuncia”, baséase no proceso xudicial que seguiu á denuncia interposta pola recoñecida actriz e dramaturga por acoso sexual e laboral continuado contra o director do programa de televisión no que traballaba.
Apuntan dende a compañía que “Vitória”, cuxo elenco completan Salvador del Río e Victoria Pérez, reconstrúe a historia que vai desde 2017 a 2023, intercalando a documentación xudicial do proceso, que acabou coa absolución do acusado, co xogo e coa ironía propios do cabaré.
A veciñanza que queira asistir á función pode reservar e mercar as súas localidades, ao prezo de 2 euros, na biblioteca municipal (horario, de luns a venres, de 9 a 13 e de 17 a 20 horas). A obra, incluída no programa municipal “Tempo para o teatro”, chega á nosa localidade co 25N á volta da esquina, e co apoio da Rede cultural da Deputación da Coruña.