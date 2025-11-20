Asotrame y el Centro Impronta organizan un taller de postales navideñas para impulsar “Luces de colores”

Compartir Facebook

La actividad, para la que se abre inscripción, tendrá lugar el viernes en Narón.

En marcha la nueva edición de “Luces de colores”. El proyecto artístico y solidario de Asotrame busca, un año más, llevar un poco de alegría y de ánimo a los hospitales gallegos durante el período navideño, en forma de postales navideñas, que se entregarán a pacientes de cáncer hematológico. El Centro Impronta, en Narón, se suma este viernes, 21 de noviembre, a la iniciativa, organizando un taller de arte postal para todos los públicos.

La ilustradora Laura Molero, fundadora y voluntaria de la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas y vinculada al centro de aprendizaje naronés, se pondrá al frente de esta iniciativa artística, y será la encargada de impartir la actividad, que se desarrollará el próximo viernes, a partir de las 17:30 horas, en las instalaciones de Impronta, en la Estrada da Gándara, número 62, bajo.

Guiados por la ilustradora, las personas que participan dibujarán o pintarán su propia tarjeta, a la que deberán incorporar un mensaje destinado a quienes finalmente serán las personas receptoras, es decir, pacientes de leucemia, de linfomas, de mieloma múltiple que pasen esas fechas tan especiales ingresados en hospitales del Sergas o que reciban tratamiento en los hospitales de día hematológicos.

Las personas interesadas en participar en esta actividad, que es totalmente gratuita, pueden inscribirse llamando al 606 78 08 11. Podrán participar tanto niños y niñas como personas adultas. Y el material lo aportará Impronta. Desde Asotrame se invita a la gente a participar en el taller o, de forma autónoma, diseñar sus postales, que deberán enviarse a la sede central de la asociación (Calle Chile, 2-4; entresuelo derecho, 15404 Ferrol) o en los buzones que se habilitarán próximamente en distintos centros comerciales de Galicia, entre ellos, Odeón.