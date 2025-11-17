El BNG reclama al Gobierno abrir una investigación por el descarrilamiento de un tren de mercacías en As Neves

El BNG ha registrado varias iniciativas para reclamar al Gobierno central «la máxima transparencia, rigor y medidas urgentes» ante el «grave descarrilamiento» del tren de mercancías que se registró el pasado 15 de noviembre en As Neves (Pontevedra).

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido a Transportes abrir una investigación para conocer las causas del accidente, en que resultó herido al conductor.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 19,30 horas, en las proximidades del apeadero de la estación, cuando un tren compuesto por 17 vagones y una cabeza tractora que transportaba bobinas salió de la vía por motivos que, a día de hoy, continúan sin conocerse. En el interior de la locomotora viajaba únicamente el maquinista, que resultó herido y tuvo que ser excarcelado por los bomberos de Ponteareas y atendido por los servicios sanitarios en el propio lugar del accidente.

A pesar de que algunas informaciones apuntan a un posible derrumbamiento y a las adversas condiciones del tiempo, el BNG considera «imprescindible» una investigación exhaustiva que esclarezca el sucedido y que, si se confirman «fallos estructurales», implique la revisión de los taludes y demás elementos de seguridad para evitar nuevos incidentes.

El Bloque incide en que, como consecuencia del descarrilamiento, los vagones permanecen en la vía, «obligando al corte total de la línea del Miño entre Vigo y Ourense«, y desplazando el tráfico ferroviario a la carretera, «con importantes afecciones para la ciudadanía«, una incidencia que urge a solventar.