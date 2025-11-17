El Eixo Atlántico pide al Gobierno información sobre el «retraso» del tramo ferroviario Vigo-O Porriño

La asociación Eixo Atlántico ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, información sobre el «retraso» del tramo ferroviario Vigo-O Porriño, después de que el estudio informativo de ese trayecto fuese contratado en junio de 2023, con un plazo de ejecución que se extendía hasta diciembre de 2024, «sin que hasta la fecha se tenga noticia del mismo», pese a haber pasado ya 11 meses.

En una carta remitida al responsable de Transportes, el organismo ha mostrado su preocupación por el «impacto negativo» que puede tener en el calendario esta situación. «No disponemos de ningún tipo de información«, han lamentado, apuntando a declaraciones «de carácter político» que apuntaban a su conclusión «primero en diciembre del pasado año, después en verano de este año y, por último, antes de finalizar el presente ejercicio».

«Por todo ello, y con el fin de evitar polémicas innecesarias que en nada benefician el desarrollo del proyecto, le solicitamos información oficial sobre la situación exacta de dicho estudio informativo y la fecha oficial de entrega por parte de la empresa adjudicataria o, en su defecto, la estimación más precisa de la misma», apunta el Eixo Atlántico en la misiva.

Además, han aprovechado la ocasión para solicitarle también a Puente una reunión en la que abordar otros proyectos ferroviarios en Galicia, como las líneas Ferrol-A Coruña, Betanzos-Lugo y Lugo-Ourense, así como la situación de la A-76, «que lleva años paralizada».