El Plan de barrios de Ferrol siega más de 40.000 metros cuadrados en Esteiro

Además se plataron más de 700 unidades de viola tricolor.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron con la AVV de Esteiro para repasar las actuaciones llevadas a cabo al amparo del plan de barrios. Así desde el servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines se segó una superficie de más de 40.100 metros cuadrados, además de la limpieza de zonas verdes y poda de arbolado y arbustos.

Ademáis, plantáronse máis de 700 unidades de viola tricolor e 64 unidades de cyclamen latina. “O mantemento das zonas verdes e dos espazos infantís son unha das principais demandas das entidades veciñais”, afirmó el regidor, a través de este plan “ofrecemos un servizo integral e coordinado que nos permite actuar durante unha semana de maneira intensiva no barrio”.

El servicio de limpieza se encargó del desbroce de más de 17.500 metros y de la limpieza de más de 200 contenedores. La empresa de mantenimiento eléctrico llevó a cabo 24 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo. Rey Varela aprovechó el encuentro con los vecinos para trasladarles el avance en las obras del proyecto de Abrir Ferrol al mar, que en la fase de Esteiro permitirá la continuidad de la senda peatonal y del carril bici, así como la recuperación y potenciación de la alameda, como espacio natural emblemático en la ciudad.

El próximo lunes 17 el plan de barrios se traslada a Recimil.