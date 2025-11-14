Deputación da Coruña e As Somozas inauguran o renovado campo de fútbol Manuel Candocia

O investimento, de máis de 220.000 euros, permitiu substituír o céspede artificial por un de última xeración. A Deputación financiou o 80% das obras cunha achega de case 180.000 euros.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde das Somozas, Juan Alonso Tembrás, inauguraron o renovado campo de fútbol Alcalde Manuel Candocia, tras a finalización das obras de renovación do seu céspede artificial, financiadas entre a institución provincial e o concello. No acto participaron ademáis o deputado de Deportes, Antonio Leira, representantes do goberno municipal, das empresas que desenvolveron as obras e do equipo local, a Unión Deportiva Somozas.
A actuación contou cun investimento total de 223.854,46 euros, dos que a Deputación achegou 179.083,56 euros, o 80% do orzamento total, a través dun convenio de colaboración co Concello, que achegou o 20% con fondos propios.
Os traballos consistiron na retirada do antigo céspede artificial e na verificación da capa soporte, á que se incorporou un novo céspede de última xeración, formado por unha banda elástica prefabricada de escuma de polietileno expandido e filamentos tricolores de 45 milímetros de altura, con baseamento de dobre capa de propileno.
Formoso destacou que esta actuación “mellora unha instalación deportiva emblemática do municipio e pon a disposición da veciñanza un campo de primeiro nivel para a práctica do fútbol”, subliñando ademais “o compromiso da Deputación coa mellora das infraestruturas locais e co apoio aos concellos máis pequenos da provincia”.
Pola súa parte, o alcalde Juan Alonso Tembrás agradeceu o apoio da Deputación e sinalou que a obra supón un salto de calidade nas instalacións municipais, moi utilizadas tanto polos equipos federados como pola veciñanza, e garante o seu uso en condicións óptimas durante moitos anos.
Este investimento súmase aos 868.437 euros dos que o Concello das Somozas dispón este ano a través do Plan Único (POS+2025) para financiar obras e servizos en todo o municipio, consolidando o apoio da Deputación ao desenvolvemento local e á mellora das dotacións públicas.