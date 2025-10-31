Dispositivo especial de tráfico para todos los Santos en Ferrol

Ferrol ha dispuesto un dispositivo especial de tráfico que el Ayuntamiento establecerá con motivo de las festividades de Todos los Santos y Difuntos la mañana de este viernes 31 de octubre y la tarde del domingo 2 de noviembre en el entorno del cementerio municipal de Catabois.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos al camposanto y, al mismo tiempo, garantizar la circulación por una de las principales vías de la ciudad, estará prohibido el estacionamiento en la carretera de Catabois, concretamente en el tramo comprendido por la glorieta con la FE 13, que da acceso al hospital Arquitecto Marcide, y la entrada al cementerio. Esta medida permitirá emplear toda la calzada para habilitar un carril central de giro que garantice la fluidez del tráfico.

Asimismo, el aparcamiento en las vías adyacentes que dan salida a la explanada del recinto, se limitará a un solo margen al tiempo que se convierten en vías de salida de único sentido. Esto afecta a la pista de la parcelaria procedente de la zona de Mandiá (dirección carretera de Catabois) y al camino de la Pega (dirección hospital Naval).

Todas estas medidas tienen un carácter general, de manera que la aplicación de las mismas quedará supeditada a la afluencia de público, factor que será valorado por la Policía Local.