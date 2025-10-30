Cariño celebra el Samaín con un fin de semana lleno de actividades para toda la familia

El Concello y la ANPA A Basteira proponen una programación cargada de juegos, degustaciones, talleres y muchas sorpresas.

El Concello de Cariño celebrará este fin de semana la tradicional fiesta del Samaín con un completo programa de actividades dirigidas a todas las edades.

La celebración se desarrollará a lo largo de dos jornadas, una primera organizada por la ANPA A Basteira el viernes 31 de octubre, y una segunda impulsada por el Concello de Cariño el sábado 1 de noviembre.

La programación dará comienzo el viernes a las 17:00 horas con la actividad Truco o trato, en la que los más pequeños podrán recorrer distintos establecimientos del municipio en busca de dulces y sorpresas.

A las 20:30 horas tendrán lugar, en el Cobertizo, los sorteos del Reto do Samaín, destinados a los socios y socias de la ANPA.

Finalmente, la jornada concluirá a las 22:00 horas en el Mercado Municipal, donde un auténtico brujo celta contará la historia y las leyendas del Samaín, poniendo el broche final a la velada.

Ya el sábado la celebración continuará a partir de las 17:30 horas en el Mercado Municipal con una variada programación pensada para disfrutar en familia. Habrá juegos de agilidad, un hinchable, una degustación de castañas asadas y una original cocina terrorífica, en la que se elaborarán recetas deliciosas con un toque misterioso.

Además, el programa del sábado incluye un obradoiro de reciclaje, donde los participantes podrán aprender de forma lúdica y creativa la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente.

Desde el Concello de Cariño se anima a todas las vecinas y vecinos a participar en esta jornada y a acudir disfrazados con sus atuendos más terroríficos, todo para disfrutar de una fiesta que todos los años cuenta con una notable acogida en el municipio.