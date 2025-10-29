La tanda de penaltis da el pase al Racing a la siguiente ronda de Copa

M.V.

El conjunto ferrolano tuvo que llegar a la tanda de penaltis en la primera ronda de la Copa de SM El Rey para eliminar al Unión Popular de Langreo, un conjunto de Segunda Federación que supo aguantar el 0-0 inicial durante los 120 minutos del partido. La ineficacia del Racing en ataque y el buen hacer del portero Adrián Torres, el mejor de los asturianos, llevaron el partido a los penaltis. El joven mediapunta, Azael García, fue el mejor en el conjunto verde de Pablo López.

El Racing dominó la primera parte, aunque sin crear excesivo peligro.

Salió el Racing al Nuevo Ganzábal con numerosas rotaciones, como era de esperar, aunque con la sorpresiva suplencia del joven de As Pontes, David Carballo. Los de Pablo López ejercieron una buena presión sobre el rival, adueñándose de la posesión del balón desde los primeros minutos. Mardones y Álvaro Juan por derecha y Saúl García y Dacosta por izquierda creaban jugadas de ataque sin excesivo colmillo. Azael finalizó con un disparo a las manos del portero una acción individual. Dacosta y Álvaro Peña probaban suerte, pero el Racing no conseguía derribar el muro local. Un conjunto asturiano que se estiró antes del descanso, pero ni Lucas Suárez ni Guerrero pusieron en aprietos al meta verde, Lucas Díaz.

Un disparo al palo de Gelardo, lo más destacado de la segunda mitad.

No mejoraron las cosas en exceso en la reanudación; seguía el Racing inoperante ante un conjunto local bien posicionado. Lo intentaron Dacosta y los jugadores de banda, pero los centros al área nunca encontraban rematador. Debutaba David Carballo en competición oficial, ya que ambos técnicos comenzaban a mover el banquillo. El local Guerrero obligaba a Lucas a atrapar un balón enviado con malas intenciones. Respondió el Racing con un gran disparo de Gelardo al larguero; el rechace lo cogía Álvaro Giménez, pero su disparo lo repelía el meta local, Adrián Torre. Con una petición de penalti por mano por parte del Racing, nuevas ocasiones de Giménez y Álvaro Juan para los verdes y de Pablo Pérez para los locales, se llegaba al final de los 90 minutos.

Penalti desperdiciado por el Racing al comienzo de la prórroga.

Álvaro Giménez disponía de un penalti en el primer minuto que paraba el héroe del Langreo, Torre. No pasó nada más interesante en la primera parte, más allá del último cambio verde; entraba el talentoso Jario en sustitución de un exhausto Azael. Lo intentó el Racing con más corazón que cabeza en los segundos 15 minutos del tiempo extra; los locales acabaron volcados con saques de esquina sobre la portería de Lucas y el partido se iba a la lotería de los penaltis.

Un inspirado Lucas Díaz consiguió detener dos penaltis.

Comenzaba de la peor manera posible la tanda para los ferrolanos, ya que Jairo estrellaba el balón en los dos postes. Por suerte, Lucas Díaz atajó dos lanzamientos de los locales, mientras que Álvaro Giménez, David Concha, Chema y Gorostidi acertaban en sus disparos, dejando en anécdota el fallo de un valiente David Carballo.

El Racing salvaba los muebles en Langreo con mucho sufrimiento y avanzaba a la siguiente ronda, donde tiene opciones de recibir a un conjunto bien de Segunda División o incluso de Primera División, en A Malata.

El conjunto verde no tendrá descanso esta semana, centrándose ya desde hoy miércoles en la preparación del importante partido ante el CD Tenerife, rival directo por el ascenso, que se disputará el próximo sábado a las 18:30 en el Estadio de A Malata

FICHA TÉCNICA