Arranca o novo horto urbano de Ferrol da man da Asociación «Aprende a Voar»

A Asociación «Aprende a Voar», en colaboración co Concello de Ferrol e co apoio da Concellería de
Benestar Social, pon en marcha o IV Horto Urbano de Ferrol, dentro da iniciativa “Sementando Vida
en Ferrol”. O proxecto ten como obxectivo consolidar a agricultura urbana como ferramenta para fomentar a sostibilidade, a inclusión social e o benestar da comunidade.
Un espazo sostible e inclusivo
O novo horto estará formado por mesas de cultivo cedidas temporalmente a persoas xubiladas ou retiradas, que se encargarán do seu coidado seguindo criterios ecolóxicos. O espazo foi deseñado para ser accesible e inclusivo, permitindo a participación de persoas con diferentes capacidades e favorecendo o encontro interxeracional.
Actividades e beneficios
Dentro do proxecto desenvolveranse actividades relacionadas coa horticultura, a floricultura e a agricultura ecolóxica, orientadas a mellorar os hábitos alimentarios, combater a soidade e promover a saúde social e comunitaria.
Un proxecto con impacto social
Este novo horto urbano reforza o compromiso de Ferrol coa creación de espazos verdes e comunitarios, onde a veciñanza poida socializar, aprender e participar activamente en iniciativas sostibles. Ademais de mellorar o entorno urbano, o proxecto contribúe á cohesión social e á calidade de vida da cidadanía.
As persoas interesadas en participar poden visitar o horto os mércores de 16:00 a 17:30 horas, ou solicitar máis información chamando ao teléfono 619 291 133.
Sobre a Asociación «Aprende a Voar»
A Asociación «Aprende a Voar» é unha entidade comprometida coa mellora da calidade de vida das persoas. Traballa en proxectos de mobilidade, sensibilización e educación, especialmente dirixidos á infancia e á mocidade. Ademais, promove accións que favorecen a inserción sociolaboral e o desenvolvemento integral da comunidade.