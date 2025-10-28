CIG convoca huelga general en la construcción el 5 noviembre para reclamar un «marco gallego»

La Federación de Construcción e Madeira de CIG-Ferrol ha anunciado este lunes la convocatoria de huelga general en el sector de la construcción en Galicia para el próximo 5 de noviembre. La movilización afectará a los convenios de construcción, pintura y derivados del cemento.

Según explicó Marcos Sánchez, secretario comarcal de esta federación, el motivo principal de la convocatoria es la necesidad de un «marco gallego» que permita negociar las condiciones laborales en la comunidad, sin la injerencia del convenio estatal que «tiene reservados para sí todas las materias de negociación».

«Queremos negociar aquí, sin ningún tipo de cadenas que nos lo impidan, todas las cuestiones que tienen que ver con el convenio de la construcción», afirmó Sánchez en rueda de prensa. La decisión se toma tras «más de un año» de intentos fallidos para dialogar con la patronal.

El sindicato considera que una negociación colectiva con más capacidad de decisión para los trabajadores es fundamental para mejorar el sector. Sánchez apuntó que unas mejores condiciones laborales son necesarias para atraer a nuevos profesionales, un problema que la propia patronal ha reconocido. Entre las reivindicaciones concretas, la CIG denuncia la «gran cantidad de horas extras» en el sector, muchas de las cuales «no se pagan» y que superan «todos los límites legales».

NEGOCIACIÓN EN A CORUÑA

En el mismo acto, Ismael Martínez, delegado de la CIG, calificó de «fracaso» la última negociación del convenio provincial. Martínez lamentó la falta de apoyo de otras centrales sindicales: «Llevamos una primera reunión en la que quedamos todos los sindicatos en presentar una plataforma», y que «una segunda reunión, dos meses después, los únicos que llevamos plataforma éramos nosotros, la CIG, y los otros sacaron bolígrafo, pues, para firmar».

El sindicato concluyó reiterando que la huelga del 5 de noviembre es para exigir que las condiciones se negocien en Galicia y no en una mesa «apartada de la realidad del sector» en Madrid. El día de la huelga está prevista una movilización a las doce del mediodía con salida desde el edificio de la Xunta en Ferrol, en la plaza de España.