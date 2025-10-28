El PSOE de Ferrol propone crear una empresa municipal de vivienda para solucionar el problema del acceso y el alquiler

El grupo municipal socialista de Ferrol presentará en el próximo pleno, a celebrar el próximo jueves, 30 de octubre, una moción para la creación de una empresa municipal de vivienda, como herramienta para afrontar la creciente problemática de acceso y alquiler en la ciudad, especialmente entre la población joven.

El portavoz socialista, Ángel Mato, ha denunciado este lunes la «inacción» del actual gobierno municipal en materia de política de vivienda, un factor que considera uno de los mayores elementos de desigualdad, junto con la necesidad de mejores salarios.«Ferrol siempre fue una ciudad que tuvo una intervención directa sobre el precio de la vivienda, generando vivienda de protección oficial y social. Lamentablemente, a lo largo de todo este tiempo, no se ha hecho política de vivienda», afirmó Mato.

El PSOE articula su propuesta en tres ejes principales. Por una parte, la recuperación de vivienda vacía, «mediante políticas de rehabilitación más intensivas», especialmente en barrios como O Inferniño y Recimil.

También propone la «generación de nuevo suelo«, para construir «vivienda a precio tasado, de alquiler y para jóvenes», además de la agilización de desarrollos urbanísticos, pidiendo acelerar «proyectos pendientes como el Plan Rexurve en Ferrol Vello o los suelos de O Bertón y Sánchez Aguilera».

El líder socialista recordó que Ferrol dispone de un patrimonio público «muy importante«, como las más de 1.200 viviendas en Recimil, y suelos clave como O Bertón y Sánchez Aguilera. Criticó que, pese a contar con 28 millones de euros de la Xunta para vivienda en sus presupuestos, la construcción de nuevas viviendas tardará un mínimo de «cinco o seis años» en llegar.

EN EL SÁNCHEZ AGUILERA

Mato lamentó que el Ayuntamiento de Ferrol haya «cerrado la puerta» a que el suelo del Sánchez Aguilera fuese destinado a generar vivienda para jóvenes e instó al gobierno municipal a «retomar las conversaciones con el INVIED» para que este espacio se convierta en la «gran bolsa de suelo» para este fin.

Además, el portavoz socialista señaló que la empresa municipal de vivienda permitiría la gestión del Plan Sociocomunitario de Recimil y la rehabilitación de las cerca de un centenar de viviendas vacías en este barrio para ponerlas a disposición de los jóvenes.

Finalmente, el PSOE propone impulsar medidas de control y ordenación del mercado de la vivienda, incluyendo la regulación de los pisos turísticos en la ciudad, y la creación de un consejo asesor de la vivienda con participación de grupos municipales y asociaciones vecinales.

«Creemos que la política de vivienda es estratégica. Ferrol necesita seguir ganando población. Hay actividad económica, hay más empleo que nunca«, concluyó Mato, defendiendo que la intervención en el precio de la vivienda es necesaria para garantizar el acceso a todas las rentas.