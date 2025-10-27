La directora general de Marina Mercante imparte la primera conferencia del curso 25/26 de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, en el Campus Industrial

27 octubre, 2025 Dejar un comentario 167 Vistas

directora general de Marina Mercante, Ana Núñez Velasco

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, este miércoles, día 29 de octubre, a las 18:00 horas, el relatorio de la directora general de Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, en el marco del Ciclo de Conferencias 2025/26 de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos que promueve a Universidade da Coruña (UDC) junto con Navantia, bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Ana Álvarez, y del responsable de Transformación Digital e Industrial en Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade.

A lo largo de su intervención, la directora general de Marina Mercante ahondará en la Estrategia Marítima de España 2025-2050, un documento promovido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Marina Mercante, y aprobado en el mes de junio que pretende convertirse “en el eje vertebrador para la descarbonización y la modernización del sector marítimo, esencial para la economía española, ya que alrededor del 68,8% de las exportaciones y el 70,5% de las importaciones se realizan echando mano del transporte marítimo”.

Tal y como explica la propia Ana Núñez Velasco, el texto establece siete ejes de acción encaminados a lograr los siguientes objetivos: contribuir a la transición energética del sector marítimo, a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, a establecer flotas y banderas competitivas, a avanzar en la dimensión social del transporte marítimo para incrementar su potencial en la generación de empleo, a desplegar un sistema portuario competitivo y sostenible, a proporcionar un marco específico a la náutica de recreo y avanzar en la construcción de una administración marítima más ágil y eficiente, entre otros.

La conferencia podrá seguirse, de manera presencial, hasta completar el aforo, desde el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, y, en línea, a través de la página web www.catedracosmealvarez.com.

Premio a la Innovación Navantia para Trabajos Fin de Máster

Antes de la conferencia de la directora general de Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, tendrá lugar el acto de entrega del Premio y del Accésit a la Innovación Navantia para Trabajos Fin de Máster (TFM), presentados y defendidos en el Curso 2024/25, en el campo de la ingeniería, concretamente en el del naval y en el del industrial, en la Universidade da Coruña (UDC).

En esta ocasión, el Premio recayó en el trabajo titulado “Development and Evaluation of an AI-Based Ship Motion Prediction System”, realizado por el alumno egresado del Máster Erasmus Mundus en Sostenibilidad e Industria 4.0 Aplicada al Sector Marítimo, Arham Abdullah

El Accésit fue para el trabajo titulado “Estudio del envejecimiento marino en un adhesivo sometido a fatiga para su implementación en el sector naval”, presentado por el alumno egresado del máster en Ingeniería Naval y Oceánica, Daniel A. Souto Silvar.

Los dos antiguos estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) recibirán un cheque por valor de 1,500 y de 500 euros, respectivamente, junto con su respectivo diploma acreditativo.
 
 

Lea también

A Universidade da Coruña celebra o día 30 de outubro IMPULSA-T, a Feira de emprendemento e de apoio ao emprego, en Ferrol

A Universidade da Coruña celebrará os vindeiros 29 e 30 de outubro a primeira edición …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *