El plan de barrios de Ferrol llega a A Cabana

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, se reunieron con la directiva de la AVV de A Cabana, dentro del programa del plan de barrios.

En este encuentro el regidor trasladó a los vecinos que en primavera de 2026 contarán con una renovada pista polideportiva exterior, que llevaba años sin mantenimiento. “O luns aprobaremos na Xunta de Gobenro local a adxudicación das obras de mellora integral, e os nenos desta parroquia poderán contar co espazo deportivo que se merecen” avanzó Rey Varela. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

En relación a las actuaciones llevadas a cabo en esta parroquia a través del plan de barrios, destacó las tareas llevadas a cabo por la empresa de mantenimiento eléctrico, que acometió diferentes actuaciones en las instalaciones eléctricas dentro de su responsabilidad con el fin de solucionar averías o incidencias observadas, tanto en las correspondientes inspecciones propias como en las informadas por los vecinos y personal municipal.

Por su parte, la empresa de servicio de limpieza se encargó de las tareas de desbroce y chapeo en todo el barrio, con especial atención a la zona del local social (2.500 metros cuadrados), O Pilar (1.300 metros lineales) y A Barca, así como en las fuentes y lavaderos. Y se procedió, además, a la limpieza de contenedores y papeleras de todo el barrio, así como al relevo o reparación de aquellos en mal estado.

Por la parte del servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines, se procedió a la siega y limpieza de más de 8.500 metros cuadrados, junto con la reposición de 60 barrotes de madera en la zona del CIS donde también se instalaron dos nuevas papeleras.

En cuanto al servicio de conservación y mantenimiento de áreas infantiles, biosaludables y de ejercicio al aire libre, se efectuaron varias reparaciones menores, como el repaso de pintura y barnizado en los juegos, entre otras.

“Grazas a este plan reforzamos a comunicación directa coas entidades veciñais, podemos escoitalas nas visitas aos barrios e tomamos notas das novas demandas”, aseguró el alcalde.

El lunes 27 los trabajos comenzarán en la parroquia de Santa Icía.