Mugardos avanza no proxecto da nova biblioteca no antigo cine Zárate

O alcalde de Mugardos, acompañado do redactor do proxecto e da arquitecta municipal, mantivo o pasado xoves unha reunión de traballo cos técnicos de Patrimonio da Xunta de Galicia para ultimar os detalles do proxecto de rehabilitación do antigo cinema Zárate, que acollerá a futura biblioteca municipal.
Esta reunión é un paso clave para a aprobación definitiva do proxecto, xa que permite asegurar que a actuación cumpre con todos os requisitos técnicos e de conservación patrimonial esixidos pola Xunta, condición necesaria para a posterior obtención dos permisos e licenzas de obra.
O goberno municipal de Mugardos leva meses traballando de forma intensa neste proxecto, co obxectivo de recuperar un edificio histórico do centro da vila e convertelo nun espazo moderno, accesible e aberto a toda a cidadanía. Unha vez que o proxecto reciba o visto e prace definitivo por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, o Concello procederá a preparar a licitación da obra, paso previo á súa execución.
O contrato para a redacción do proxecto foi adxudicado por un importe de 45.000€, e o orzamento estimado próximo ao millón de euros. Ademais, o financiamento tanto da redacción do proxecto como da execución da obra, logrouse grazas a un acordo de colaboración entre o Concello de Mugardos e a empresa REGANOSA.
O alcalde e concelleiro de Urbanismo, Juan Domingo de Deus, subliñou a relevancia deste avance: “Esta reunión é vital para que a nova biblioteca sexa unha realidade. Levamos meses traballando de xeito conxunto cos técnicos para sacar adiante un proxecto rigoroso, que respecte o patrimonio e que, ao mesmo tempo, responda ás necesidades culturais e educativas de Mugardos”.
De Deus lembrou que o obxectivo é “transformar o antigo cinema Zárate nun referente cultural para o municipio e devolverlle vida ao corazón do pobo”. O goberno municipal reitera o seu compromiso coa recuperación e posta en valor do patrimonio local, e confía en poder iniciar a licitación nas próximas semanas para que as obras comecen canto antes.