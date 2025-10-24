Plazas libres en Valdoviño para participar en el curso de cerámica

El Ayuntamiento de Valdoviño inauguraba en el día de ayer jueves 23 de octubre el curso del aula de cerámica. Se trata de una nueva actividad de la programación cultural municipal, y en la apuesta por la descentralización en las parroquias, se llevará a cabo en Vilaboa.

El local social -antigua unitaria- acogía el citado jueves la primera sesión, guiada por la ceramista local Martina Beceiro, de Mai Cerámica, con estudio en Villarrube. Allí, la concejala de Cultura, Tamara Sabín, avanzaba que aún quedan algunas plazas libres, por lo que las personas interesadas en sumarse, pueden reservar plaza en la casa de la cultura -de lunes a viernes de 10 a 14 horas o solicitar más información en ese horario a través del 981 48 76 66.