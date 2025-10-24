El BBCA masculino recibe este sábado en Caranza al siempre complicado Cambre

Tras la importante y épica victoria del BBCA en Foz de la semana pasada, el sábado, a las 18:00 horas, en el Pabellón Javier Gómez Noya, de Caranza, recibe a uno de los rivales más tradicionales de la categoría, el Cambre, que, a pesar de no haber arrancado la temporada de manera muy brillante, es un equipo que históricamente está siempre en la parte alta de la clasificación.

El equipo nuevamente jugará muy mermado. A las bajas ya confirmadas de larga duración de Brais y Álex Pita -recién operado esta semana-; el conjunto departamental sumará las de Isma, por lesión y la de Mario, por motivos laborales; a las que también hay que añadir las bajas de Jorge y Nico, ambos del filial y Pablo Coira, del junior; que estaban participando activamente del arranque de temporada. Al mal tiempo buena cara y esto propiciará que el técnico departamental haga debutar a Paulo, jugador del filial y siga contando con tres jugadores junior para el encuentro.

Desde la entidad ferrolana esperan una buena entrada en el pabellón para poder ver sobre la pista a los líderes de la categoría y poder continuar en esa posición privilegiada.