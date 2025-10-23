Neda proxecta “Prefiro condenarme”, no marco do VIII Ciclo nacional de cine e mulleres rurais

23 octubre, 2025 Dejar un comentario 114 Vistas

A VIII edición do Ciclo nacional de cine e mulleres rurais, impulsado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, chega a vindeira semana a Neda.

Proxectarase “Prefiro condenarme”, a última película documental da directora galega Margarita Ledo, cunha historia real protagonizada por unha mariscadora da ría de Ferrol de comezos dos anos setenta.

Este luns 27 a partir das 20 horas, quen se achegue á Casa da Cultura nedense terá ocasión de descubrir a historia de Sagrario Ribela, unha muller que, tras anos de maltrato a mans do seu marido, foi xulgada por adulterio nos estertores da ditadura franquista. Un delito “específico de mulleres” que conducía ao psiquiátrico ou á prisión do que, contra todo prognóstico, resultaría absolta polo Tribunal eclesiástico de Santiago.

O filme, que vén de exhibirse dentro da sección ‘Riscos New Visions’ do XXIII DocLisboa, detense na historia silenciada dunha muller corrente que, fronte ás normas dunha sociedade opresiva, loitou por conseguir o amor e pola igualdade.

O VIII Ciclo nacional de cine e mulleres rurais inclúe tamén ata o 31 de outubro, unha mostra online gratuíta de outros 15 títulos, accesible dende a súa páxina web www.cineymujeresrurales.es

Lea también

Corte de agua en Neda el jueves 23 por obras en la red general

Viaqua, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Neda, advierte de un corte de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *