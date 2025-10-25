O Val de Esmelle acolle en Ferrol “O Océano de Julieta” un evento solidario a favor da investigación da síndrome de Rett

Este sábado 25 de outubro, O Val de Esmelle encherase de música, solidariedade e convivencia coa celebración de “O Océano de Julieta”, unha xornada benéfica destinada a apoiar a investigación da síndrome de Rett, unha enfermidade neurolóxica rara que afecta principalmente a nenas.
A iniciativa xorde do impulso e compromiso veciñal, e está organizada pola Asociación de Veciños do Val de Esmelle, a Asociación de Mulleres Río Daneiro, o club BTT Esmelle, a Comisión de Festas e a Cantina de Esmelle, que unen esforzos para dar visibilidade a esta causa e acompañar á familia de Julieta García Fernández, unha pequena ferrolá afectada por esta doenza.
O programa comezará ás 13:30 horas no Local Social de Esmelle, baixo carpa, cun vermú-tardeo solidario que incluirá sorteos, pinchos, inchables, xogos infantís e actuacións musicais. No escenario estarán Zest e Susana Adalid, que porán ritmo e ambiente a unha xornada marcada pola empatía e o compromiso social.
A recadación íntegra destinarase á Asociación Mi Princesa Rett (www.miprincesarett.es), que promove proxectos de investigación e apoio ás familias afectadas pola síndrome.
Dende a organización destácase a gran implicación do veciñeiro e o carácter solidario que define ao Val de Esmelle: “Cada achega, cada asistencia e cada xesto conta. Queremos que o nome de Julieta e de tantas nenas con síndrome de Rett chegue moi lonxe”, sinalan os promotores.
O evento pode seguirse nas redes sociais a través de Instagram@eloceanodejulieta e Facebook (Julieta García Fernández), onde se comparten todas as novidades e as formas de colaborar.