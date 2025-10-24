La «Juan de Borbón» ya está «en casa». Gráficas del recibimiento en el Arsenal de Ferrol

Pasadas las nueve menos cuarto de la mañana de este viernes, día 24 de octubre, asomaba por la «punta de La Cortina» en la entrada al Arsenal de Ferrol la fragata «Juan de Borbón» (F-102) después de permanecer casi dos meses fuera de su base ferrolana, integrada en el Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ‘Dédalo 25-3’ tras desarrollar sus actividades en aguas estadounidenses del Atlántico Este en la operación UNITAS.

Un buen número de familiares y amigos de la dotación se dieron cita en el muelle 4 para poder saludarlos.

Desde Galicia Ártabra ofrecemos una serie de gráficas y damos una bienvenida a los que tienen como lema «Sobre todo España».