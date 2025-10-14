El servicio de arqueología de las obras de Abrir Ferrol al mar en Esteiro sale a licitación

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la publicación de la licitación del servicio de arqueología de las obras proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol al mar en la zona de Esteiro.

Fuente Concello de Ferrol

Las empresas interesadas podrán presentar su propuesta hasta el próximo 29 de octubre. El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 34.835,90 euros (21% IVA añadido).

Hasta el 22 de octubre está abierto el plazo de presentación de ofertas para el servicio de coordinación integral y dirección de obra y el servicio de coordinación de seguridad y salud de esta fase. Y hasta el 27 de este mes, las empresas interesadas podrán presentar propuestas para estas obras, presupuestadas en cerca de tres millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

