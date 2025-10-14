El servicio de arqueología de las obras de Abrir Ferrol al mar en Esteiro sale a licitación

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la publicación de la licitación del servicio de arqueología de las obras proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol al mar en la zona de Esteiro.

Las empresas interesadas podrán presentar su propuesta hasta el próximo 29 de octubre. El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 34.835,90 euros (21% IVA añadido).

Hasta el 22 de octubre está abierto el plazo de presentación de ofertas para el servicio de coordinación integral y dirección de obra y el servicio de coordinación de seguridad y salud de esta fase. Y hasta el 27 de este mes, las empresas interesadas podrán presentar propuestas para estas obras, presupuestadas en cerca de tres millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.