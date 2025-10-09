Raquel Calvo Gómez inaugura en Valdoviño a su exposición “Paisaxes interiores”

La artista visual Raquel Calvo Gómez inaugura la exposición de pintura «Paisaxes Interiores» en Valdoviño.

El evento tendrá lugar este viernes en la Casa de Cultura, a las 19:00 horas, con la presencia de la también arte-terapeuta, danza-terapeuta y coach, y la entrada es gratuita. A partir de esa fecha, la exposición podrá visitarse hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Su pintura nace del cuerpo, la emoción y el movimiento. Siguiendo la línea del expresionismo abstracto —con referentes como Pollock, Twombly, Rothko, Willem de Kooning o Lee Krasner-, Raquel traslada emociones, sentimientos y sensaciones a sus lienzos.

En «Paisaxes Interiores» hace visible lo invisible a través del color y el gesto. Cada obra es un puente entre la naturaleza y la subjetividad, un viaje interior que, sin embargo, nos devuelve al horizonte compartido de Valdoviño.

Nacida en Ferrol, y tras dos décadas viviendo, trabajando y formándose entre Bruselas y Barcelona, ​​la artista regresó a Ferrolterra en 2020, estableciéndose en Valdoviño.

En este reencuentro con su tierra, sus paisajes interiores dialogan con los exteriores, evolucionando su paleta de colores y expandiendo sus procesos creativos hacia formatos medianos y grandes que crea en su propio jardín.

