El Campus Industrial de Ferrol acoge la segunda edición del Ciclo de Conferencias sobre la Automática y la IA durante este mes de octubre

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, el próximo lunes 13 de octubre, a las 11:30 horas, la primera de las conferencias del Ciclo “Auto-Sinerx-IA. La Automática y la Inteligencia Artificial como Herramientas para los Desafíos de la Industria y de la Sociedad”, que organiza un grupo de profesores y profesoras del Departamento de Ingeniería Industrial vinculados a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) gracias a la convocatoria de ayudas para la organización de jornadas divulgativas y ciclos de conferencias de la Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte de la Universidade da Coruña (UDC).

La profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Rosa María Regueiro, impartirá, la próxima semana, la primera conferencia del ciclo, titulada ““Repensando a economía entre a sustentabilidade, a enerxía e os limites do crecemento”.

El martes 14 de octubre tendrá lugar el segundo relatorio de la mano del director de Phoenix Contact Y-Mobility, Adriano Mones, quien ahondará en las infraestructuras inteligentes y en la movilidad eléctrica. En la tercera y última de las conferencias, prevista para el martes 23 de octubre, el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), Juan Manuel Escaño, hablará sobre los ciberataques industriales, definiéndolos directamente como “el enemigo silencioso”.

Al igual que en su primera edición, este segundo Ciclo “Auto-Sinerx-IA. La Automática y la Inteligencia Artificial como Herramientas para los Desafíos de la Industria y de la Sociedad” está dirigido al alumnado de las titulaciones de grado y de máster de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF). Con todo, la actividad está abierta a toda la comunidad universitaria y al público general interesado hasta completar el aforo del Salón de Actos.

Más información enviando un correo electrónico a esteban.jove@udc.es.



