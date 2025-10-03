Piden 9 años de prisión y 750 mil euros de multa tras ser detenido en Cabanas con 2 kilos de cocaína

Una pena de nueve años de prisión,y multa de 750.000 euros es lo que solicita el ministerio fiscal para un vecino de Cambre, de 52 años de edad, en el juicio que se celebrará a las 10.30 del día 9 de este mes de octubre en la sección segunda de la Audiencia Provincial acusado de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tóxicas tras ser localizado en Cabanas el 22 de enero de este año como ocupante de un vehículo en cuyo interior miembros de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO- A Coruña) encontraron dos paquetes que contenían algo más de dos kilos de cocaína, cuyo valor por venta en el mercado ascendería a 185.068,50 euros. El Juzgado de Instrucción no 3 de Ferrol en fecha 24 de enero de 2025 acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el encausado.

Localizado cuando se dirigía a Cabanas

En el informe del ministerio fiscal se señala que el acusado circulaba en un vehículo Renault Clio que conducía su hermana y que él iba en el asiento trasero siendo bajo dicha estancia donde fueron hallados dos paquetes prensados

de los que se hallaba en posesión.

Dichos paquetes contenían una sustancia, que tras ser analizada resultó ser cocaína, uno con un peso neto de 1006,23 gramos y del 65.9% de riqueza, y otro con un peso neto de 998,57 gramos y una riqueza del 78,7%

Con esta sustancia que estaba destinada a la venta a terceras personas se obtendrían respectivamente, en el mercado ilícito, respectivamente, unos beneficios de 84.694,10 euros, y de 100.374,58 euros.

En ese instante, fueron intervenidos 125 euros en poder del encausado repartidos en dos billetes de 50 euros, un billete de 20 euros y un billete de 5 euros.

Registro en su domicilio y solicitud de penas

El encausado prestó su consentimiento para el registro de su domicilio sito en Cambre, cuya entrada se llevó a efecto el mismo día 22 de enero de 2025, donde se procedió a la incautación de paquetes con resina y pastillas de cannabis así como bolsas de plástico con cocaína

Los hechos descritos por la Fiscalía son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tóxicas en tanto sustancias que causan grave daño a la salud al hallarse incluidas en cantidad de notoria importancia

Concurre en el encausado la circunstancia agravante de reincidencia. Por lo que «procede imponer la pena de nueve años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 750.000 euros. Abono de tiempo cumplido de modo cautelar. El encausado responderá de las costas».