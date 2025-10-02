El trío de jazz-punk Gilipojazz presentan en Ferrol su segundo disco

Su música instrumental combina pinceladas de clásico, rock progresivo, metal y funk. Además de ofrecer un directo contundente, el grupo también destaca por el humor que desprenden en sus conciertos.

El grupo madrileño Gilipojazz visita este sábado el teatro Jofre, dentro da su gira de presentación del segundo disco. Progresa adecuadamente es un trabajo en el que el trío ofrece una versión más contundente de sí mismo.

En el concierto, que comenzará a las 20:30 horas, se combinarán también otros estilos como el funk, rock progresivo, metal e pinceladas de música clásica. A todo esto se une el humor que desprende Gilipojazz en sus directos y videoclips, al estilo de otros grupos como Les Luthiers o Tricicle.

Al tratarse de tres melómanos -Iker García (guitarra), Ángel Cáceres (bajo), y Pablo Levin (batería)-, en sus composiciones se encuentran influencias de bandas o artistas como Frank Zappa, System of a Down, Tower of Power, Screaming Headless Torsos, Magma o Cardiacs, entre otros. En su trayectoria musical destaca a participación en festivales tan reconocidos com o Mad Cool (Madrid) o su presencia en el Festival de la Luz (Boimorto).

Las entradas están ya a la venta a partir de ocho euros en la taquilla del Jofre y en la web de Ataquilla.