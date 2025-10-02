La inclusión en el ámbito laboral ¡Ponte en mi lugar! es la jornada que organizan Cofer e Inserta Empleo

COFER e INSERTA EMPLEO, invitan a vivir una experiencia única que transformará la visión sobre la inclusión en el entorno laboral.

Técnicos de atención a empresas de Inserta Empleo, entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, cofinanciada por la Unión Europea, explicarán que la inclusión no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino una ventaja competitiva. De este modo, las empresas con equipos directivos y entornos accesibles no solo generan mayor compromiso y creatividad, sino que también mejoran su reputación y atraen el talento altamente cualificado.

La jornada, dirigida a profesionales de RRHH de las empresas, CEO o directores generales, ofrece la oportunidad de transformar la visión sobre la discapacidad y descubrir nuevas estrategias para fortalecer las organizaciones a través de la diversidad y la inclusión.

Tendrá lugar el martes, 7 de octubre de 10,00 horas a 11,45,00 horas en Arena 40 (Polígono Río do Pozo) Narón y cuenta con la colaboración del Concello de Narón.

En esta jornada se participará en una dinámica lúdica e inmersiva, que te permitirá detectar de primera mano los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad., se darán a conocer los beneficios de un entorno laboral inclusivo y se experimentará de forma práctica la importancia de la diversidad en el trabajo. Finalizará con un café networking, con empresas comprometidas con la responsabilidad social.

Para participar es necesario inscribirse en info@cofer.es

+ Información: https://cofernet.com/formacion-es/jornada-de-sensibilizacion-ponte-en-mi-lugar/