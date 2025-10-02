A Casa da Cultura de Fene acolle en outubro unha exposición de pintura e fotografía de Narart

Nova mostra colectiva da Asociación Narón Amigos da Arte. A exposición, na que participarán dezaseis artistas (14 pintores/as e dúas fotógrafas) inaugúrase este xoves 2 de outubro, ás 19 horas, na sala de exposicións temporais da Casa da Cultura de Fene, con entrada libre e de balde.
O horario de visitas á exposición, que concluirá o 31 de outubro, será: de luns a venres, de 10 a 13 horas e de 16 a 21 horas, e os sábados, de 10 a 13 horas.
A exposición de pintura e fotografía de Narart incluirá obras de: Canzobre, Maite Hermida (fotografía), Esther Piñán, Saila Chao, Beba Pereira, Pilar Criado, Mary López, Mayte López (fotografía), Crisanto Poveda, Manuel Carballeira, R. Climent, Manuel Amor, Jesús Victoria, Manoly Miraz, Eva Bergantiños e Sol Lamas.