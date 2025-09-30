La Xunta impulsa la rehabilitación de 39 viviendas municipales en 24 municipios, con una inversión de 1,8 millones

El gobierno autonómico gallego destina este año más de 1,8 millones de euros a la rehabilitación de 39 viviendas de titularidad municipal en 24 ayuntamientos para aumentar la oferta de vivienda en alquiler accesible.

Así se recoge en el informe de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras del que se ha dado cuenta en el Consello de la Xunta, referido a las ayudas para rehabilitación de edificaciones y viviendas municipales destinadas a alquiler social. Esta iniciativa permite movilizar recursos para favorecer el acceso a la vivienda a menores de 36 años y a mayores de 65 años. En la última convocatoria, de las 39 ayudas otorgadas, la mayoría se adjudicaron en la provincia de Ourense (17 ayudas en 15 ayuntamientos).

El programa permite recuperar viviendas en desuso y destinarlas a alquiler accesible, apoyando a los ayuntamientos y contribuyendo a fijar población, especialmente en el rural. Igualmente, se rehabilitan inmuebles con valor histórico y patrimonial, evitando su deterioro.

En la convocatoria de 2025, han podido acceder a las ayudas los ayuntamientos de hasta 30.000 habitantes. Las viviendas resultantes se adjudicarán en alquiler a unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM.

Las subvenciones pueden cubrir hasta el 95 % del presupuesto de la obra, con un máximo de 50.000 euros por vivienda o 55.000 euros en caso de inmuebles históricos, en los Caminos de Santiago o en la Ribeira Sacra. Si el inmueble está en una área Rexurbe, las cuantías se incrementan en 2.000 euros por vivienda.