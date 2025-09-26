El plan de barrios de Ferrol desbroza cerca de 7.000 metros en Papoi

Las brigadas de los diferentes servicios municipales estuvieron trabajando esta semana en San Felipe y el lunes comienzan en Prioriño.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reunió en la mañana de este viernes con el presidente de la AVV de Papoi, José Leirachá, dentro del marco del plan de barrios. Papoi fue la primera parroquia en la que comenzó esta nueva etapa de este plan, que finalizará esta ronda de trabajos en mayo del 2026.

Las brigadas municipales realizaron tareas de desbroce en las cercanías del local social y en las zonas de Regueiro da Auga, Lonzas e O Castro, sumando cerca de 7.000 metros. Además, se procedió a la limpieza de los colectores de toda la parroquia, así como a la reparación o relevo de aquellos que lo necesitaban por parte de la empresa Urbaser, que también hizo desbroces en algunos caminos de esta parroquia.

Desde la empresa de mantenimiento eléctrico se llevaron a cabo 13 actuaciones divididas en dos bloques. Por una parte, las de mantenimiento correctivo, con trabajos que tienen como finalidad arreglar averías o solucionar incidencias que afectan al buen funcionamiento de las instalaciones y, por otra, las de mantenimiento preventivo, cuyo objetivo es la conservación de las instalaciones con el fin de optimizar su funcionamiento y alargar su vida útil.

El lunes 29 los trabajos comenzarán en la parroquia de Prioriño