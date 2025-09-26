La campaña de Ferrol ‘Manos que salvan vidas’ llega a su cuarta edición

La concejala de Seguridad de Ferrol presentó este viernes esta iniciativa, destinada la escolares y particulares a través de colegios, entidades y clubes deportivos.

La concejala de Seguridad, Pamen Pieltain, presentó esta mañana, junto con Javier Moreno, jefe de la sección de formación de la Agrupación de Protección Civil, la cuarta edición de la campaña Manos que salvan vidas. Una campaña con la que se ofrece formación en primeros auxilios la escolares y profesores, así como a la ciudadanía en general a través de entidades vecinales, sociales, culturales y deportivas.

“Se trata de una iniciativa pionera en nuestra ciudad, y que ya está consolidada” afirmó la edila, y tiene un objetivo muy claro, “formar a nuestros vecinos y, sobre todo, a nuestros niños y chicos en primeros auxilios y en el uso del desfibrilador”.

A través de este programa el Ayuntamiento de Ferrol y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ofrecen la formación mínima necesaria para poder actuar en casos como la aparición de quemaduras, heridas y hemorragias, mordeduras y picaduras o aprender las técnicas básicas de RCP. El objetivo es establecer una cultura preventiva que permita reaccionar ante circunstancias excepcionales que puedan comprometer la salud.

Por su parte, Javier Moreno destacó, también, a gran aceptación que tiene, cada vez más, entre la ciudadanía este programa, el pasado año más de 3.000 escolares participaron de estos cursos y el número sigue creciendo. “Somos pioneros en esta formación, los únicos que mantenemos anualmente un programa en los centros escolares, donde enseñamos desde a los niños de tres años y hasta los mayores”, subrayó Moreno.

Manos que salvan vidas es una campaña gratuita. Los centros escolares o entidades que deseen participar de este programa pueden inscribirse llamando al número de teléfono 698-191-426 o en este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHig5cmyR_HeCrULXz2rw- xU7Io1PqLs0HMaolf0MydTIaEw/viewform