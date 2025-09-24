El CEO de Gammera Nest y el director de Vandal evalúan “Renegad Jammer”, un videojuego nacido en el Campus Industrial de Ferrol

La historia de Jammer, la integrante de un grupo de personas rebeldes que lucha contra una perversa compañía

intergaláctica denominada ZenCore, despertó el interés del CEO de Gammera Nest, Daniel Sánchez, y del director de Vandal, Pablo Grandío, quien se acercaron este miércoles hasta la Sala de Juntas de la Vicerreitoría del campus ferrolán para conocer más al por menor “Renegad Jammer”, un videojuego nacido como trabajo final del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Detrás de este proyecto están los alumnos de la Universidade da Coruña (UDC) Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradanas, Gael Alberto Quintela, Andrea Salado y Manuel Sanjurjo. Juntos conforman Team Kaulu, el estudio que está desarrollando este juego de plataformas 3D en el que su protagonista, junto con otros compañeros y compañeras de viaje, tendrá que irrumpir en las instalaciones que esta compañía, dedicada al estudio de las mutaciones genéticas con fines poco éticos, tiene en varias galaxias con el objetivo de hacer caer sus sistemas informáticos y detener su actividad.

Las propuestas de mejora realizadas por el CEO de Gammera Nest, Daniel Sánchez, por el director de Vandal, Pablo Grandío, y por la coordinadora del máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, Luz Castro, le servirán al estudiantado del Campus Industrial de Ferrol para ultimar detalles de cara a su participación en la BCN Game Fest que tendrá lugar, del 10 a 12 de octubre , en La Farga de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Primer Premio al Mejor Juego Indie en el Lérez Up de Pontevedra

Con todo, esta no es la primera vez que el estudio Team Kaulu presenta “Renegad Jammer” en público. En noviembre de 2024 participaron en la ExpOtaku, en ExpoCoruña y, más recientemente, hace poco más de una semana, en el Lérez Up de Pontevedra donde consiguieron el primer Premio al Mejor Juego Indie.