Ferrol acollerá o vinderio sábado a súa primeira Muiñada

Cites Ferrol pon en marcha esta singular iniciativa.
Ferrol acollerá o vindeiro sábado 27 pola mañá unha actividade moi novidosa, a súa primeira Muiñada, organizada por Cites Ferrol dentro do programa “Ferrol, cidade aberta ás expresións” que financia a Deputación da Coruña. A Muiñada fai referencia á reunión que facían os mozos no muíño mentres esperaban a quenda da moenda, nas que había cantos, bailes, brincos e leria.
Esta primeira edición contará coa participación de tres grupos, aos que poderán unirse algún máis, a ASOCIACIÓN DO LADO DO SOL de Abegondo, ASOCIACIÓN MUSICAL COITELO DE PAU e BIRLOQUE GAITEIROS de A Coruña, que iniciarán a xornada cun pasarrúas de ida e volta, con saída ás 11:30 horas desde a Praza de Armas, percorrendo a rúa Real e Dolores ata praza de Amboaxe. A continuación, dirixirán os seus pasos cara ao Cantón onde interpretarán diferentes cancións e bailes tradicionais galegos, con especial atención á muiñeira. Durante as actuacións invitarán a participar ao público asistente.
Será unha mañá para o desfrute colectivo, onde uniranse a música tradicional e a danza con fin de promocionar e divulgar a cultura tradicional galega. A mañá finalizará cun aperitivo, no mesmo Cantón, ofrecido aos grupos.
O obxectivo deste evento, que nace con vocación de continuidade, é o de encher as rúas de Ferrol de cantes e bailes e facer visible que o folclore galego, e en particular a muiñeira, sigue moi vivo.