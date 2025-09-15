Fene pon en marcha de novo en outubro o Espazo para Mulleres dentro do Proxecto INDIRA

15 septiembre, 2025 Dejar un comentario 317 Vistas

A Concellería de Igualdade do Concello de Fene, a través do Servizo Municipal de Atención á Muller, pon en marcha de novo o mércores 8 de outubro o Espazo para Mulleres enmarcado dentro do denominado Proxecto INDIRA, actividade que se ven desenvolvendo dende o ano 2018 de xeito ininterrompido cun total de dúas edicións por ano.

“Proxecto INDIRA”. Trátase dun espazo onde as mulleres podan experimentar, coñecerse, crecer xuntas, relaxarse e gozar. É unha proposta activa e mobilizadora da condición feminina, co obxectivo de apoiar unha transformación real na vida das mulleres, pola súa propia saúde individual e familiar.

INDIRA é un proxecto para mulleres a través de encontros semanais, no que se abordarán diferentes temas e actividades relacionados co desenvolvemento persoal e a saúde en todas as súas dimensións. Traballaremos o autocoñecemento e o autocoidado, a consciencia corporal, conectaremos a través das vivencias de cada muller participante fortalecendo a nosa consciencia como persoas de dereito e respecto. Poñeremos en práctica ferramentas que nos permitan unha mellor xestión das emocións, aumentar a sensación de comprensión, apoio e coidado de cara a empoderar as dimensións da nosa persoa: mental, física e emocional.

O grupo estará guiado por tres psicoterapeutas con ampla formación e experiencia en Igualdade, Sexualidade, Educación Emocional, Técnicas de Relaxación e Atención Plena, Traballo Corporal, Autocoñecemento e Terapia do Reencontro entre outras. O proxecto vai dirixido ás mulleres de Fene, maiores de idade, con ganas de crecer emocionalmente, de compartir e de crear espazos de “SORORIDADE” (solidariedade entre mulleres), de empoderarse, de coñecerse e coidarse tanto mental, física como emocionalmente.

O programa desenvolverase durante os meses de outubro a decembro de 2025, dende o 8 de outubro ata o 17 de decembro de 2025. Unha sesión semanal de 2 horas de duración que se realizarán os mércores de 10:00h a 12:00h da mañá no Centro Municipal de Servizos Sociais, sito na Av. do Mar, Bloque 1 – Baixo de San Valentín.

As mulleres interesadas poden anotarse no Servizo Municipal de Atención á Muller sito en Avda. Do Mar, Bloque 1, Baixo, San Valentín, Fene. O prazo para anotarse permanecerá aberto entre o 15 e o 30 de setembro e a selección das participantes farase segundo rigoroso orde de inscrición, até completar un total de 20 mulleres.

Actividade sen custe para as mulleres participantes.

Lea también

Cabanas impulsa el programa «Corresponsabilidade Consciente»

En este inicio de curso académico Cabanas impulsa el programa «Corresponsabilidade Consciente» en el ámbito …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *