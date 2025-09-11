Ferrol celebra la tradicional verbena del mantón, otra actividad de tardeo sénior

Tendrá lugar este sábado 13 en el parque Reina Sofía de 21.00 la 23.00 horas.

La concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, ha informado en la comisión del área de una nueva actividad que se incluye en el programa de ocio sénior. “Esta é a segunda edición da popular verbena do mantón, coa que pretendemos recuperar esta tradición entre os nosos maiores e dala a coñecer entre os máis novos”, señaló la edil.

Martínez Beceiro destacó el éxito de la anterior edición, “un evento interxeneracional na que moitos avós acudiron cos seus fillos e netos”, y en el que además, muchas ferrolanas mostraron mantones heredados, “auténticas xoiais”, destacó.

Así, se junta la recuperación de una tradición y se ofrece una alternativa de ocio para los mayores con este tardeo, que ahora está tan de moda. El grupo Los Alcantara se encargarán de poner la música a esta verbena, que se celebrará en el parque Reina Sofía de 21.00 la 23.00 horas. Durante estos días, los clientes del mercado municipal de La Magdalena reciben con sus compras una rifa para un sorteo, que se hará durante la celebración de la verbena. El ganador obtendrá una cesta de productos locales, valorada en 300 euros.

TARDEO SÉNIOR

Las siguientes acciones consistirán en la realización de cuatro sesiones de tardeo sénior. La primera será Encuaderna & chocolatea, el 19 de septiembre a las 18:00 horas en el local de la AVV de Caranza. Allí, un experto enseñará a los participantes a hacer su propio álbum de recuerdos con fotografías suyas que deberán llevar. El resto del material necesario será aportado por la propia actividad. En el descanso, podrán degustar chocolate con churros.

El segundo tardeo Arte & vino, se celebrará el 18 de octubre a las 18:00 horas en la AVV de Covas. Con música de fondo y un montaje adecuado para acoger la actividad, los participantes dispondrán de un pequeño lienzo y podrán elegir un cuadro para pintar. Las pinturas estarán a su entera disposición mientras un monitor dirige el trabajo. En el descanso, disfrutarán de una cata de vinos ofrecida por un profesional y que acompañarán con diferentes pinchos.

Baile & cóctel se celebrará el 7 de noviembre a las 18:00 horas en la AVV de San Pablo. Como el nombre indica, la tarde estará dedicada al baile en la que varios expertos enseñarán a los asistentes algunos pasos de baile acompañados de música. Seguidamente se dará inicio a la exhibición de coctelería y, tras la misma, todos podrán probar las bebidas elaboradas.

La última actividad consistirá en una visita guiada y un aperitivo que tendrá lugar el 12 de diciembre con inicio a las 11:30 horas desde la oficina de turismo del puerto de Ferrol. Será una visita especializada que, bajo el título Recuerdos de Ferrol, permitirá recuperar anécdotas, recordar comercios y personajes típicos de la ciudad. La visita finalizará con un aperitivo en la taberna Arauxa del Cantón.

Para participar en los diferentes tardeos es preciso reservar llamando al 678 466 120.