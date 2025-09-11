O Pazo da Cultura de Narón retoma a programación coa comedia «Noites de retranca»

Os actores Quico Cadaval, Oswaldo Digón e Federico Pérez subiranse este sábado 13 ao escenario do Pazo da Cultura de Narón para representar a comedia “Noites de retranca”.
A obra dará comezo ás 20:00 horas e ten unha duración de dúas horas. As entradas aínda dispoñibles poden adquirirse, a un prezo de 15 euros no patio de butacas e no anfiteatro 1 e de 12 euros no anfiteatro 2, no despacho de billetes do Pazo ou na web: www.padroadodecultura.es.
O humor cotiá, a sátira e, en definitiva, o humor galego, convertiron esta obra nun referente da comedia a nivel galego, garantido as risas e o divertimento entre o público.