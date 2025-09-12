Unha trintena de anticuarios en Narón danse cita na Feira de antigüidades, coleccionismo e vintage

O pavillón da Mocidade, na Gándara, Narón, acolle esta fin de semana, sábado e domingo, a sexta edición da Feira de antigüidades, coleccionismo e vintage. A concelleira Feiras, Mar Gómez, informou que participarán no evento unha trintena de anticuarios chegados de diferentes localidades e recordou que a entrada é de balde.
A feira permanecerá aberta ao público de 10:00 a 14:00 e de 16:30 a 21:00 horas en ambas xornadas. As persoas que se acheguen ao evento poderán ver unha gran variedade de artigos de coleccionistas locais, da comarca de Ferrolterra, e outros procedentes de comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco e Castela León e mesmo doutros países como Portugal (Oporto).
A exposición contará cunha superficie de 1.200 metros cadrados, nos que se poderán ver moedas antigas, mobiliario, libros, pezas de decoración, selos, discos… A concelleira de Feiras recalcou que “este é un dos eventos máis concorridos da cidade, que dende o primeiro ano recibiu unha gran cantidade de visitas e que supón tamén unha moi boa oportunidade para os coleccionistas que participan, tal e como nos trasladaron en anteriores ocasións”.
A concelleira destacou o labor da Asociación Ferro Vello “por ofrecernos todas as facilidades á hora de poder convocar este evento na cidade” e animou ós veciños interesados nas antigüidades e nos artigos para coleccionistas e vintage a achegarse esta fin de semana ao Pavillón da Mocidade.