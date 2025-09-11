O estudantado de Arquitectura recolle as súas propostas de intervención urbanística en Vilarrube na mostra “Segundo asalto”

Nun acto aberto á veciñanza, o alumnado da Escola Técnica Superior da Coruña inaugura exposición este venres ás 18:00 horas na casa da cultura de Valdoviño.
O alumnado de 2º e 3º da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña inaugura este venres en Valdoviño a mostra «Segundo asalto», coas súas propostas de intervención urbanística para Vilarrube. Coa presenza do director da escola, Miguel Abelleira; do alcalde, Alberto González, e do propio estudantado, o acto dará comezo ás 18:00 horas na sala de exposicións temporais da casa da cultura, con entrada libre. A partir de entón, poderá visitarse ata o 28 de setembro, de luns a venres de 10:00 a 13:00 horas.
Valdoviño volvía converterse o pasado curso no laboratorio de ideas da asignatura «Análise da Arquitectura», e se o ano anterior o equipo docente desafiaba ao estudantado animándoo a realizar as súas propostas para a recuperación e posta en valor das baterías de Monte Campelo, nesta ocasión centraban a súa atención na contorna da praia de Vilarrube, e sen saír da parroquia, no núcleo de Porto do Cabo.
Tras varias visitas á localidade, charlas, e moito traballo dentro e fóra das aulas, saíron diferentes proxectos como itinerarios, miradoiros e zonas de esparcemento na área de influencia do areal, ou un albergue de peregrinos no camiño a Santo André. Todos eles están recollidos na mostra que, a partir de mañá, inauguran na casa da cultura.