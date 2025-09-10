O Parrulo Ferrol consigue su segunda victoria ante Servigroup Peñíscola

O Parrulo Ferrol sigue sumando de tres en tres en su vuelta a la Primera División, tras imponerse por 3-4 al Servigroup Peñíscola, en la 2ª jornada, disputada en la tarde-noche del miércoles, en el Pabellón Juan Vizcarro (Peñíscola).

El partido empezaba con mucha velocidad e intensidad sobre la pista, de ida y vuelta, sin un dominador claro, teniendo Novoa la primera ocasión en una falta en la frontal del área, pero su tiro se iba a la barrera y el rechace se le marchaba fuera por poco, mientras que, en la otra área, Juanqui pudo adelantar al Servigroup Peñíscola de tacón al aprovechar un buen pase entrelíneas desde diez metros, encontrándose con Mati Starna.

Los dos equipos estaban acumulando muchas faltas en estos primeros minutos, con los ferrolanos buscando crear peligro al contragolpe, teniendo una gran ocasión en un tres contra uno iniciado por Novoa, pero el tiro de Penezio dentro del área lograba despejarlo Gus y, poco después, lo intentaba Gonzalo Santa Cruz en la frontal del área a media altura tras darse la vuelta sobre sí mismo, pero con idéntico resultado, con Gus sacando una gran mano.

Tras varios intentos, O Parrulo Ferrol encontraba premio a su trabajo con un gol de Gonzalo Santa Cruz al segundo palo tras recibir un buen pase dese el lateral de Diogo. Los locales solicitaron revisar la jugada en el soporte de vídeo, pero los colegiados concedían el gol.

Las cosas parecía que se complicaban cuando Jhoy cometía una mano dentro del área, que también era la quinta falta. Salía Dennis Berthod a la pista y le adivinaba las intenciones en el penalti a Elías despejando el balón entre su pecho y con ayuda del larguero. Los locales subían sus líneas, pero eran los ferrolanos los que tenían una gran efectividad en otra rápida jugada al primer toque entre Iván Rumbo, Rubén Orzáez y Diogo, con tanto de este último de tiro cruzado raso dentro del área, dejando el marcador en 0-2 al descanso.

El segundo periodo no podía empezar mejor para los ferrolanos, con un balón largo que iba en dirección a Gonzalo Santa Cruz, el portero Gus salía a cortar la jugada, pero se le quedaba el balón atrás y el jugador parrulo hacía el 0-3 con un tiro cruzado raso casi desde la línea de fondo.

Esto cambiaba el partido por completo, con el Servigroup Peñíscola haciéndose con la posesión del balón y los jugadores de O Parrulo Ferrol centrándose en labores defensivas. Tras varias llegadas, Matheus conseguía recortar distancias con un gol en la frontal del área con un potente disparo por alto y, seguían metiendo el miedo en el cuerpo con un tiro cruzado raso de Lucas desde el lateral del área que se marchaba fuera por muy poco.

Los locales tenían que jugar con prudencia al cometer su quinta falta, pero volvían a recortar distancias con un gol de Lucas dentro del área tras aprovechar un rechace tras un tiro previo.

Los ferrolanos seguían siendo fieles a su estilo de juego, buscando un tanto que les diera la tranquilidad y teniéndolo cerca con un tiro raso en el borde del área de Gonzalo Santa Cruz a pase de Jon, pero Gus lo evitaba bajo palos, como también le sucedía al tiro de Iván Rumbo en la frontal del área instantes después.

El tiempo se acababa y Elías tenía que salir a la pista como portero-jugador en el Servigroup Peñíscola. En la primera jugada Turbi robaba un balón tirando a portería vacía desde más de 25 metros, anotando el 2-4.

Este gol acabaría siendo clave e incluso pudieron hacer uno más tras cometer los locales su sexta falta, pero Gio le adivinaba el doble penalti a Diogo, evitando su tiro a media altura. Habría que acabar sufriendo porque, a falta de 22 segundos, Diego Quintela anotaba al segundo palo con el juego de cinco de los locales, pero O Parrulo Ferrol seguía haciendo una gran defensa y este 3-4 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 6 puntos, en el liderato provisional de la Primera División. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Barça, en un partido que se disputará este sábado, a las 17:00 horas, en el Palau Blaugrana.

Servigroup Peñíscola: Gus, Plaza, Elías, Diego Sancho, Saladié – también jugaron – Matheus, Juanqui, Gio, Víctor Pérez, Araya, Diego Quintela y Lucas.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Morgato, Jhoy, Penezio, Dennis Berthod y Turbi.

Árbitros: Alberto Carrión y Jesús Almeida, junto con Cristian Grigore como tercer árbitro y Judith Marín como asistente (Comités castellano manchego, canario y valenciano). Amonestaron a los locales Juanqui y Diego Sancho, como a los visitantes Gonzalo Santa Cruz y Jhoy.

Goles: 0-1 Gonzalo Santa Cruz min.11, 0-2 Diogo min.18, 0-3 Gonzalo Santa Cruz min.20, 1-3 Matheus min.27, 2-3 Lucas min.32, 2-4 Turbi min.38, 3-4 Diego Quintela min.39.

Pabellón: Juan Vizcarro (Peñíscola).